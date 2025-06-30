«Ред Булл» завершил серию из 77 Гран-при в очках подряд (рекорд «Феррари» – 81), Ферстаппен – из 31

«Ред Булл» был близок к рекорду «Ф-1» до провала в Австрии.

Макс Ферстаппен сошел на первом круге Гран-при Австрии, Юки Цунода финишировал 16-м.

Таким образом, «Ред Булл» не заработал очки, завершив серию из 77 попаданий в топ-10 подряд. Серия, начавшаяся на Гран-при Саудовской Аравии -2022, стала второй по продолжительности в истории. Рекорд «Формулы-1» принадлежит «Феррари » – 81 гонка в 2010-2014 годах.

Ферстаппен финишировал в очках 31 этап подряд – это четвертая серия среди пилотов. Первые три строчки занимают Льюис Хэмилтон , выступавший за «Мерседес» (48 гонок в 2018-2020 годах, 33 в 2016-2018 годах) и сам Макс (43 в 2022-2024 годах). Кроме того, нидерландец попадал в топ-10 на 74 из 75 предыдущих этапах.

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