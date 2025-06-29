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MotoGP. Гран-при Нидерландов. Марк Маркес выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Баньяя – 3-й, Алекс Маркес сломал руку при падении

Марк Маркес прорвался к победе в Ассене после старта четвертым.

Гонщик «Дукати» и лидер сезона MotoGP Марк Маркес стартовал четвертым на Гран-при Нидерландов и одержал победу.

Франческо Баньяя сражался с напарником, но в итоге финишировал третьим, пропустив представителя «Априлии» Марко Беццекки.

Пилот «Грезини» Алекс Маркес, занимающий второе место в чемпионате, боролся за высокие позиции, но упал в борьбе с соперником из «КТМ» Педро Акостой и сломал левую руку.

Обладатель поул-позиции Фабио Куартараро («Ямаха») стал десятым. Новичок серии Сомкиат Чантра («ЛЧР») заработал первое очко в карьере, завершив заезд 15-м, шесть спортсменов не добрались до финиша.

MotoGP

Гран-при Нидерландов

Ассен

29 июня 2025 года

Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») – 26 кругов

2. Марко Беццекки («Априлия») +0,635

3. Франческо Баньяя («Дукати») +2,666

4. Педро Акоста («КТМ») +6,084

5. Маверик Виньялес («Тек 3») +10,124

6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +12,163

7. Франко Морбиделли («ВР46») +18,896

8. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +20,295

9. Энеа Бастианини («Тек 3») +23,687

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +23,743

11. Брэд Биндер («КТМ») +24,251

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +24,875

13. Алекс Ринс («Ямаха») +24,882

14. Джек Миллер («Прамак») +25,065

15. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +49,219

16. Алеш Эспаргаро («Хонда») +49,360

Сошли:

Мигел Оливейра («Прамак»)

Фермин Альдегер («Грезини»)

Хоан Мир («Хонда»)

Алекс Маркес («Грезини»)

Лоренцо Савадори («Априлия»)

Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 307 очков

2. Алекс Маркес – 239

3. Франческо Баньяя – 181

4. Франко Морбиделли – 139

5. Фабио ди Джанантонио – 136

MotoGP. Гран-при Нидерландов. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Беццекки – 3-й, Баньяя – 5-й, Куартараро упал после старта с поула

MotoGP. Гран-при Нидерландов. Куартараро выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Марк Маркес – 4-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФабио Куартараро
Прамак
Энеа Бастианини
Брэд Биндер
Аи Огура
Дукати
Мигел Оливейра
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Априлия
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