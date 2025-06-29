MotoGP. Гран-при Нидерландов. Марк Маркес выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Баньяя – 3-й, Алекс Маркес сломал руку при падении
Гонщик «Дукати» и лидер сезона MotoGP Марк Маркес стартовал четвертым на Гран-при Нидерландов и одержал победу.
Франческо Баньяя сражался с напарником, но в итоге финишировал третьим, пропустив представителя «Априлии» Марко Беццекки.
Пилот «Грезини» Алекс Маркес, занимающий второе место в чемпионате, боролся за высокие позиции, но упал в борьбе с соперником из «КТМ» Педро Акостой и сломал левую руку.
Обладатель поул-позиции Фабио Куартараро («Ямаха») стал десятым. Новичок серии Сомкиат Чантра («ЛЧР») заработал первое очко в карьере, завершив заезд 15-м, шесть спортсменов не добрались до финиша.
Гран-при Нидерландов
Ассен
29 июня 2025 года
Гонка
1. Марк Маркес («Дукати») – 26 кругов
2. Марко Беццекки («Априлия») +0,635
3. Франческо Баньяя («Дукати») +2,666
4. Педро Акоста («КТМ») +6,084
5. Маверик Виньялес («Тек 3») +10,124
6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +12,163
7. Франко Морбиделли («ВР46») +18,896
8. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +20,295
9. Энеа Бастианини («Тек 3») +23,687
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +23,743
11. Брэд Биндер («КТМ») +24,251
12. Жоан Зарко («ЛЧР») +24,875
13. Алекс Ринс («Ямаха») +24,882
14. Джек Миллер («Прамак») +25,065
15. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +49,219
16. Алеш Эспаргаро («Хонда») +49,360
Сошли:
Мигел Оливейра («Прамак»)
Фермин Альдегер («Грезини»)
Хоан Мир («Хонда»)
Алекс Маркес («Грезини»)
Лоренцо Савадори («Априлия»)
Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 307 очков
2. Алекс Маркес – 239
3. Франческо Баньяя – 181
4. Франко Морбиделли – 139
5. Фабио ди Джанантонио – 136
MotoGP. Гран-при Нидерландов. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Беццекки – 3-й, Баньяя – 5-й, Куартараро упал после старта с поула
MotoGP. Гран-при Нидерландов. Куартараро выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Марк Маркес – 4-й