MotoGP. Гран-при Нидерландов. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Беццекки – 3-й, Баньяя – 5-й, Куартараро упал после старта с поула
Гонщик «Дукати» Марк Маркес укрепил свое преимущество в чемпионате, одержав победу в спринте на Гран-при Нидерландов после старта с четвертой позиции.
Его младший брат Алекс Маркес из «Грезини» финишировал вторым, пилот «Априлии» Марко Беццекки – третьим, а представитель «ВР46» Фабио ди Джанантонио опередил гонщика «Дукати» Баньяю, который стал лишь пятым.
Обладатель поул-позиции Фабио Куартараро («Ямаха») сошел после падения.
Гран-при Нидерландов
Ассен
28 июня 2025 года
Спринт
1. Марк Маркес («Дукати») – 13 кругов
2. Алекс Маркес («Грезини») +0,351
3. Марко Беццекки («Априлия») +1,247
4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +2,269
5. Франческо Баньяя («Дукати») +2,686
6. Маверик Виньялес («Тек 3») +4,074
7. Педро Акоста («КТМ») +8,069
8. Фермин Альдегер («Грезини») +9,064
9. Франко Морбиделли («ВР46») +9,159
10. Брэд Биндер («КТМ») +11,143
11. Жоан Зарко («ЛЧР») +11,327
12. Мигел Оливейра («Прамак») +12,147
13. Энеа Бастианини («Тек 3») +15,290
14. Джек Миллер («Прамак») +15,899
15. Алекс Ринс («Ямаха») +15,990
16. Лоренцо Савадори («Априлия») +16,707
17. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +17,554
18. Алеш Эспаргаро («Хонда») +27,287
19. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +32,441
Сошли:
Фабио Куартараро («Ямаха»)
Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг»)
Хоан Мир («Хонда»)
MotoGP. Гран-при Нидерландов. Куартараро выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Марк Маркес – 4-й