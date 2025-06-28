MotoGP. Гран-при Нидерландов. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Беццекки – 3-й, Баньяя – 5-й, Куартараро упал после старта с поула

Марк Маркес выиграл спринт в Ассене с четвертого места.

Гонщик «Дукати» Марк Маркес укрепил свое преимущество в чемпионате, одержав победу в спринте на Гран-при Нидерландов после старта с четвертой позиции.

Его младший брат Алекс Маркес из «Грезини» финишировал вторым, пилот «Априлии» Марко Беццекки – третьим, а представитель «ВР46» Фабио ди Джанантонио опередил гонщика «Дукати» Баньяю, который стал лишь пятым.

Обладатель поул-позиции Фабио Куартараро («Ямаха») сошел после падения.

MotoGP

Гран-при Нидерландов

Ассен

28 июня 2025 года

Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») – 13 кругов

2. Алекс Маркес («Грезини») +0,351

3. Марко Беццекки («Априлия») +1,247

4. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +2,269

5. Франческо Баньяя («Дукати») +2,686

6. Маверик Виньялес («Тек 3») +4,074

7. Педро Акоста («КТМ») +8,069

8. Фермин Альдегер («Грезини») +9,064

9. Франко Морбиделли («ВР46») +9,159

10. Брэд Биндер («КТМ») +11,143

11. Жоан Зарко («ЛЧР») +11,327

12. Мигел Оливейра («Прамак») +12,147

13. Энеа Бастианини («Тек 3») +15,290

14. Джек Миллер («Прамак») +15,899

15. Алекс Ринс («Ямаха») +15,990

16. Лоренцо Савадори («Априлия») +16,707

17. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +17,554

18. Алеш Эспаргаро («Хонда») +27,287

19. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +32,441

Сошли:

Фабио Куартараро («Ямаха»)

Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг»)

Хоан Мир («Хонда»)

MotoGP. Гран-при Нидерландов. Куартараро выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Марк Маркес – 4-й

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