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MotoGP. Гран-при Нидерландов. Куартараро выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Марк Маркес – 4-й

Куартараро стал лучшим в квалификации MotoGP в Ассене, Марк Маркес – лишь 4-й.

Гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро показал лучшее время в квалификации к Гран-при Нидерландов MotoGP, заработав четвертую в сезоне поул-позицию.

С первого ряда спринт и главную гонку также начнут пилот «Дукати» Франческо Баньяя и лидер «Грезини» Алекс Маркес. Напарник Баньяи Марк Маркес, возглавляющий чемпионат, завершил сессию четвертым.

MotoGP

Гран-при Нидерландов

Ассен

28 июня 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Фабио Куартараро («Ямаха») – 1.30,651

2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,028

3. Алекс Маркес («Грезини») +0,160

4. Марк Маркес («Дукати») +0,220

5. Марко Беццекки («Априлия») +0,409

6. Франко Морбиделли («ВР46») +0,519

7. Фермин Альдегер («Грезини») +0,635

8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,678

9. Педро Акоста («КТМ») +0,703

10. Маверик Виньялес («Тек 3») +0,814

11. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,867

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,996

Мотоцикл загорелся в практике Гран-при Нидерландов MotoGP

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Нидерландов MotoGP
logoчемпионат мира MotoGP
результаты
logoФранческо Баньяя
Педро Акоста
Фабио ди Джанантонио
Алекс Маркес
logoМарк Маркес
Фермин Альдегер
Ямаха
Грезини
КТМ
Франко Морбиделли
Дукати
logoФабио Куартараро
Рауль Фернандес
Маверик Виньялес
ВР46
ЛЧР
Трэкхаус Рейсинг
Жоан Зарко
Тек 3
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