MotoGP. Гран-при Нидерландов. Куартараро выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Марк Маркес – 4-й
Гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро показал лучшее время в квалификации к Гран-при Нидерландов MotoGP, заработав четвертую в сезоне поул-позицию.
С первого ряда спринт и главную гонку также начнут пилот «Дукати» Франческо Баньяя и лидер «Грезини» Алекс Маркес. Напарник Баньяи Марк Маркес, возглавляющий чемпионат, завершил сессию четвертым.
Гран-при Нидерландов
Ассен
28 июня 2025 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Фабио Куартараро («Ямаха») – 1.30,651
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,028
3. Алекс Маркес («Грезини») +0,160
4. Марк Маркес («Дукати») +0,220
5. Марко Беццекки («Априлия») +0,409
6. Франко Морбиделли («ВР46») +0,519
7. Фермин Альдегер («Грезини») +0,635
8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,678
9. Педро Акоста («КТМ») +0,703
10. Маверик Виньялес («Тек 3») +0,814
11. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,867
12. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,996