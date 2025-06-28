MotoGP. Гран-при Нидерландов. Куартараро выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Марк Маркес – 4-й

Куартараро стал лучшим в квалификации MotoGP в Ассене, Марк Маркес – лишь 4-й.

Гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро показал лучшее время в квалификации к Гран-при Нидерландов MotoGP, заработав четвертую в сезоне поул-позицию. С первого ряда спринт и главную гонку также начнут пилот «Дукати» Франческо Баньяя и лидер «Грезини» Алекс Маркес. Напарник Баньяи Марк Маркес, возглавляющий чемпионат, завершил сессию четвертым. MotoGP Гран-при Нидерландов Ассен 28 июня 2025 года Квалификация 2-й сегмент 1. Фабио Куартараро («Ямаха») – 1.30,651 2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,028 3. Алекс Маркес («Грезини») +0,160 4. Марк Маркес («Дукати») +0,220 5. Марко Беццекки («Априлия») +0,409 6. Франко Морбиделли («ВР46») +0,519 7. Фермин Альдегер («Грезини») +0,635 8. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,678 9. Педро Акоста («КТМ») +0,703 10. Маверик Виньялес («Тек 3») +0,814 11. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,867 12. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,996 Мотоцикл загорелся в практике Гран-при Нидерландов MotoGP