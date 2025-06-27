Гельмут Марко: «Слова Хорнера о моторах удивили – внутри «Ред Булл» он говорит по-другому. Существенного отставания нет»

Марко выразил недоумение из-за слов Хорнера о двигателях «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отреагировал на интервью руководителя и исполнительного директора команды Кристиана Хорнера .

По мнению британца, для «Ред Булл» было бы самонадеянно думать о победе над «Мерседесом » и «Феррари » по части новых силовых установок 2026 года.

«Я тоже был удивлен, когда прочитал это. Внутри компании он говорит по-другому.

Работа над моторами идет по плану, и в данный момент у нас нет никакого существенного отставания», – заверил Гельмут.

Марко ответил на вопрос о том, станет ли неопределенность вокруг двигателей «Ред Булл» фактором, влияющим на будущее Макса Ферстаппена:

«Другие производители также должны создать совершенно новые моторы на следующий год. У нас опытные специалисты, большую часть которых мы переманили из зарекомендовавших себя компаний.

[В 2026 году] возможны сюрпризы. Надеюсь, никто из мотористов не будет доминировать так, как это делал «Мерседес» в 2014-м».

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