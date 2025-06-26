Гельмут Марко: «Мерседес» объявил себя фаворитом моторного регламента-2026, но это ничем не подтверждено»

В «Ред Булл» усомнились, что моторы «Мерседеса» будут доминировать в 2026-м.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, как идет подготовка к смене технических и моторных правил в 2026 году.

«Есть четкое разделение, если говорить об использовании аэротрубы и прочих инструментов. Но в какой-то момент мы скажем: все, дальнейшего развития [машины-2025] не будет. По двум причинам: время – а производство новых деталей требует времени – и потолок расходов.

Возникает вопрос, куда направить ресурсы. Предполагаю, что после Сильверстоуна или, самое позднее, Спа (конец июля – Спортс’’) будет решение направить все ресурсы на разработку нового болида.

«Мерседес» объявил себя фаворитом [моторного регламента], но это ничем не подтверждено. Разработка двигателя внутреннего сгорания – это само по себе нечто невероятное. Мотор меньше, чем у одной из моих газонокосилок!

Есть три или четыре важных аспекта. Двигатель внутреннего сгорания, над которым мы работаем – и, если не будет проблем с надежностью, он не станет решающим фактором.

Ключевой момент – батарея, и мы начинаем с традиционного решения.

Еще один важный вопрос – бензин. Сотрудничество с нашим партнером Exxon идет очень хорошо», – поделился информацией Гельмут.

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