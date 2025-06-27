Кристиан Хорнер о двигателе «Ред Булл» 2026 года: «С нашей стороны было бы самонадеянно думать, что мы сможем сходу обойти конкурентов»

Хорнер оценил перспективы двигателя «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, каковы ожидания команды от первого двигателя, который в «Ред Булл » готовят к сезону-2026.

После решения прекратить сотрудничество с «Хондой», в «Ред Булл» создали собственное моторное подразделение, и строят новый двигатель к 2026 году совместно с «Фордом ».

По словам Хорнера, в первый сезон от «Ред Булл» было бы глупо ждать мотора, который ничем не будет уступать «Мерседесу» и «Феррари » – у которых гораздо больше опыта в данной области.

«С нашей стороны было бы самонадеянно думать, что мы сможем сходу обойти своих конкурентов. «Феррари» работает в этой области уже 75 лет, а «Мерседес » – около 25 лет.

«Ауди» и «Хонда» тоже строили одни из лучших моторов в разных гоночных сериях автоспорта. Нам сначала предстоит доказать, на что мы способны. В следующем году нас ждет новое начало», – рассказал Хорнер.

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