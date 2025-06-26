Алекс Албон: «Сейчас получается, что правила ведения борьбы на трассе провоцируют столкновения»

Албон хотел бы видеть корректировки правил «Формулы-1».

Пилот «Уильямса » Алекс Албон рассказал о том, какие у него есть претензии к правилам ведения борьбы на трассе. В частности, Албон привел несколько примеров того, как действуя по правилам гонщик может спровоцировать столкновение с соперником и при этом действовать в рамках регламента.

«Мне не нравится то, как мы сейчас гоняемся и боремся на трассе. В качестве хорошего примера можно привести первый поворот на трассе в Барселоне. Если другая машина выдавливает тебя, соперник отпускает педаль тормоза и не оставляет тебе места на треке, то получается, что это его поворот.

Хотя очевидно, что в тот момент становится уже слишком поздно, ты уже пошел на этот маневр и пытаешься войти в поворот. Но все происходит так поздно, что тебе не остается ничего другого, кроме как сбрасывать скорость, выезжать за пределы трассы и срезать поворот по объездному пути.

Точно такая же проблема возникла у меня в Канаде. Если я начнут поворачивать в сторону машины, пилот которой уже отпустил педаль тормоза и находится на внутренней траектории, то он в меня врежется. Я же буду находиться на краю трассы и он в меня врежется, за что получит штраф.

В результате получается, что если я в этой ситуации начну поворачивать – даже заранее зная, что у меня нет шансов уместиться на трассе и что соперник в меня врежется – то в выигрыше останусь именно я. И в этом смысле получается, что правила провоцируют столкновения.

Мне кажется, что в такой ситуации я должен постараться убраться с дороги и стараться избежать столкновения с другой машиной. Но в Барселоне меня за это вообще оштрафовали. Ну а в Канаде я в этакой ситуации просто потерял позицию.

Да, мы понимаем все сложности. И мы [гонщики] не говорим, что знаем все лучше других. Мы просто стараемся работать с ФИА, чтобы все-таки более четко понимать, что можно делать, а что нет», – рассказал Албон.

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