ФИА обновила гайдлайны по борьбе и штрафам после совещания с пилотами «Ф-1»

ФИА опубликовала новые гайдлайны, определяющие правила борьбы на трассе и штрафы в «Формуле-1».

Документы созданы по запросу гонщиков и сформулированы при участии пилотов и команд. Федерация отметила решающую роль «позитивного и конструктивного» совещания со спортсменами, которое состоялось на Гран-при Катара-2024.

В гайдлайне по борьбе уточнены правила сражений в поворотах, обгонов по внешней и внутренней траекториям, а также определения блокировок, смещения на прямых и в зонах торможения и поведения за машиной безопасности.

Гайдлайн по штрафам на 13 страницах описывает наказания за всевозможные нарушения в практиках, квалификациях и гонках. В частности, ФИА уточнила, что минимальным наказанием за столкновение «с явным умышленным или безрассудным намерением» в гонке является десятисекундный штраф «стоп-энд-гоу» и четыре штрафных балла.

В Федерации подчеркнули, что документы не являются регламентом, однако призваны помочь стюардам выносить справедливые и последовательные решения.

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