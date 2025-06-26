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Карлос Сайнс о решении отца не участвовать в выборах президента ФИА: «Как сын я не расстроен, как поклонник автоспорта – да»

Сайнс высказался о решении своего отца не баллотироваться на пост президента ФИА.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал отказ своего отца Карлоса Сайнса-старшего от идеи участвовать в выборах президента ФИА.

Считалось, что Сайнс-старший может составить серьезную конкуренцию Мохаммеду бен Сулайему, но испанец в итоге решил не баллотироваться на пост президента ФИА – как минимум в этом году.

«Расстроен ли я? Как его сын? Нет. Как поклонник автоспорта в целом – да. Думаю, многие люди из мира автоспорта были бы рады видеть моего отца президента ФИА – увидеть, что он может дать автоспорту.

Но как сын могу сказать, что после того, как мы вместе тщательно все оценили и взвесили, с учетом всех факторов и вещей, о которых нужно было бы подумать в случае начала кампании по участию в выборах президента ФИА, я понимаю, почему отец в итоге принял решение отказаться.

Может ли это случиться в будущем? Ну, никогда не говори никогда. Хотя с учетом ситуации мне кажется, что идеальный момент был именно сейчас. Чтобы прийти в ФИА и постараться оказать позитивный эффект. Я не знаю, возникнет ли такой идеальный момент через четыре или через восемь лет. Да, не стоит забегать вперед, но да, прямо сейчас отцу это больше не интересно», – рассказал Сайнс.

Карлос Сайнс-старший решил не баллотироваться на пост президента ФИА

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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