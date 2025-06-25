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Карлос Сайнс-старший решил не баллотироваться на пост президента ФИА

Сайнс-старший не будет участвовать в выборах президента ФИА.

Двукратный чемпион WRC и трехкратный победитель «Дакара» Карлос Сайнс-старший и отец гонщика «Уильямса» Карлоса Сайнса принял решение не выставлять свою кандидатуру на выборы президента ФИА, которые состоятся в конце года.

Ранее сообщалось, что Сайнс-старший может составить конкуренцию нынешнему президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему, который намерен переизбраться на второй срок.

«Всем привет. Данным сообщением я хотел бы публично подтвердить, что я принял окончательное решение не баллотироваться на пост президента ФИА и не участвовать в ближайших выборах.

В последние месяцы я упорно работал над глубоким изучением ситуации в ФИА, всех требований и сложностей, связанных с участием в столь масштабном проекте.

И тщательно все обдумав я принял к выводу, что для выдвижения моей кандидатуры сложились не самые благоприятные обстоятельства.

Более того, я также осознал, что проведение полноценной избирательной кампании повредит моей подготовке к участию в «Дакаре», и что я не хочу тем самым подводить свою команду и нарушать свои обязательства перед «Фордом». Таким образом, все эти обстоятельства заставили меня реально оценить ситуацию и отказаться от участия в выборах президента ФИА», – сообщил Сайнс-старший в официальном заявлении.

Президент ФИА бен Сулайем пойдет на 2-й срок: «Надо делать Федерацию сильнее – бессмысленно, что один пилот зарабатывает больше. Пусть Сайнс-старший выдвигается, это демократия»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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