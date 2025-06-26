Отмар Сафнауэр раскритиковал «футбольный» подход: «Поменял 5 игроков, и у тебя новая команда. В «Ф-1» так нельзя, нужно время»

Сафнауэр не согласен с боссами, путающими «Ф-1» и футбол.

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр подверг резкой критике менеджеров, которые слишком часто производят перестановки и не дают специалистам проявить себя.

«Такое случилось со мной [в «Альпин»], безусловно. Люди наверху понятия не имеют, сколько требуется времени. Они не представляют, что нужны хорошие специалисты внутри индустрии. Можно нанять хороших людей со стороны, но тогда им необходимо время, чтобы освоиться и действительно оказать влияние.

Когда боссы этого не понимают, происходит именно то, что случилось со мной: нереалистичные ожидания касательно времени, которое требуется для фундаментальных улучшений в команде «Ф-1».

В прошлом боссы были одновременно владельцами команд с глубоким пониманием «Формулы-1» и гонок. Эдди Джордан пришел из F3000, он сам гонялся, а потом запустил команду «Джордан». Рон Деннис – то же самое, он пришел из младших «формул» и основал «Макларен », Патрик Хэд и Фрэнк Уильямс – то же самое, Эдриан Рейнард – то же.

Сегодня у боссов нереалистичные ожидания, потому что они не выросли в этом спорте. Когда смотришь [на «Ф-1»] как на спорт, а не как на гонку технологий, которой она является, начинаешь принимать футбольные решения.

В футбольной команде поменял пять игроков основы, и у тебя совершенно новая команда, новая культура, новое все. В «Формуле-1» так нельзя, нужно время.

Я рассказываю людям, что «Ф-1» – не спорт. Из средней команды в 1000 человек лишь двое являются спортсменами, а 998 – техниками, механиками, инженерами, специалистами по аэродинамике, бухгалтерами, работниками отдела маркетинга и коммерции. Лишь двое – спортсмены. Может, четверо, если у тебя есть резервный пилот и гонщик симулятора. Это не спорт, а гонка по развитию технологий», – заявил Сафнауэр.

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