Эстебан Окон: «Проблемы «Альпин» не вызывают улыбки, команда навсегда сохранит особое место в моем сердце»

Окон уверяет, что его не радуют неудачи бывшей команды.

Пилот «Хааса » Эстебан Окон сообщил о своем отношении к ситуации в «Альпин» – худшей команде «Формулы-1» на данный момент.

Новый коллектив Эстебана располагается на шестом месте в Кубке конструкторов, француз заработал 22 очка в 2025 году – вдвое больше, чем вся «Альпин».

«Если кто-то испытывает проблемы, это никогда не вызывает улыбки.

Для меня все было вполне очевидно – я давно хотел перейти [в «Хаас»]. Я принял решение – было понятно, что мои цели и цели команды не совпадали, я нуждался в новом вызове, поскольку вместе мы не двигались вперед. У нас были разногласия по многим вопросам.

[«Альпин»] показала скорость в Бахрейне и на некоторых трассах, она будет работать над собой. Отставание можно отыграть за одну гонку. Даже если сейчас команда последняя, это не означает, что она закончит сезон так же.

Поэтому важно не терять из виду никого из соперников и самим выступать как можно лучше. Но да, здесь я определенно чувствую себя хорошо.

Как я уже говорил, «Альпин» навсегда сохранит особое место в моем сердце – у меня дома стоит победный болид, мы многого достигли вместе, но, конечно, мы сотрем из памяти заключительную часть моей карьеры там», – отметил Эстебан.

Окон показал шлем в честь «Альпин», который готовил к Абу-Даби: «Не такого завершения я хотел. Планировалось провести еще одну гонку»

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