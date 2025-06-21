Хуан-Пабло Монтойя: «Ред Булл» не настолько плох, как считается. Болид построен под Ферстаппена и делает то, что Макс хочет»
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мыслями о «Ред Булл» – машине Макса Ферстаппена.
«Не думаю, что «Ред Булл» настолько плох, как считается. Это болид, построенный под Макса. Управлять им непросто, но машина делает то, что он хочет.
Посмотрите, как Льюис [Хэмилтон] управляет «Феррари» – руль дергается, он не уверен в болиде. Вы никогда не увидите, как дергает рулем Макс. Макс один раз в этом году допустил срыв, потерял контроль над болидом – когда ему поставили «хард» в конце гонки в Барселоне.
Это единственный случай, когда он растерялся. В остальном болид конкурентоспособен. Для управления им нужен стиль, сильно отличающийся от стиля любого другого пилота. Макс выступает потрясающе», – сказал колумбиец.
Эксперт также прокомментировал сравнения Ферстаппена с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом:
«[Ферстаппен] является более агрессивной версией Джорджа. Джордж спокойнее, он не так сильно рискует. Если же говорить о скорости, надо признать, что гонка Джорджа в Канаде получилась потрясающей».
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