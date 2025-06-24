Нико Росберг допустил переговоры Ферстаппена с «Мерседесом»: «Ред Булл» не может удержать Макса силой, переподписание Расселла задерживается»

Росберг проанализировал будущее Ферстаппена, Расселла и «Мерседеса».

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг предположил, что подвешенная ситуация Джорджа Расселла в «Мерседесе » свидетельствует о переговорах босса команды Тото Вольффа с лидером «Ред Булл » Максом Ферстаппеном .

«В «Ред Булл» не дураки. Они заплатили Максу целое состояние и подписали его на несколько лет. Не думаю, что он может просто уйти.

Но ты не можешь удержать кого-то силой. Если он хочет уйти, в какой-то момент придется это принять.

С другой стороны, есть также ситуация вокруг Джорджа Расселла и «Мерседеса». Есть некоторая задержка, ведь Тото Вольффу следовало переподписать его уже сейчас. Он первый номер и в этом сезоне снова выступает потрясающе.

Возможно, за кулисами идут какие-то переговоры с лагерем Ферстаппена», – сделал вывод Нико в эфире немецкого Sky.

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