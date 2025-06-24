  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Нико Росберг допустил переговоры Ферстаппена с «Мерседесом»: «Ред Булл» не может удержать Макса силой, переподписание Расселла задерживается»
4

Нико Росберг допустил переговоры Ферстаппена с «Мерседесом»: «Ред Булл» не может удержать Макса силой, переподписание Расселла задерживается»

Росберг проанализировал будущее Ферстаппена, Расселла и «Мерседеса».

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг предположил, что подвешенная ситуация Джорджа Расселла в «Мерседесе» свидетельствует о переговорах босса команды Тото Вольффа с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«В «Ред Булл» не дураки. Они заплатили Максу целое состояние и подписали его на несколько лет. Не думаю, что он может просто уйти.

Но ты не можешь удержать кого-то силой. Если он хочет уйти, в какой-то момент придется это принять.

С другой стороны, есть также ситуация вокруг Джорджа Расселла и «Мерседеса». Есть некоторая задержка, ведь Тото Вольффу следовало переподписать его уже сейчас. Он первый номер и в этом сезоне снова выступает потрясающе.

Возможно, за кулисами идут какие-то переговоры с лагерем Ферстаппена», – сделал вывод Нико в эфире немецкого Sky.

Тото Вольфф: «Будущее Расселла не зависит от того, выигрывает ли он гонку – мы знаем, что Джордж на это способен»

Тимо Глок: «Расселл и «Мерседес» играют в покер: Джордж может менять числа в контракте, команда оставляет открытыми все двери»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
logoТото Вольфф
logoНико Росберг
logoДжордж Расселл
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoМерседес
возможные переходы
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Австрии-2025. Расписание трансляций
37 минут назад
Боттас стал фаворитом на место в «Кадиллаке», Другович – главный претендент среди молодых пилотов (Autosport)
5сегодня, 11:47
Нико Росберг о Норрисе: «Я был в точно такой же ситуации и стал чемпионом»
15сегодня, 10:57
Мартин Брандл: «Ферстаппен вовсе не выбыл из борьбы за титул. Если Расселл, Пиастри и Норрис начнут побеждать по очереди, Макс будет рядом»
3сегодня, 10:22
Экс-пилот «Ф-1» Арну: «Крах «Феррари» начался не вчера. Вассер должен взять на себя ответственность, иначе зачем он нужен»
5сегодня, 09:48
Ферстаппен представил шлем «Оранжевый лев» на три Гран-при
2сегодня, 09:01Фото
Тимо Глок: «Расселл и «Мерседес» играют в покер: Джордж может менять числа в контракте, команда оставляет открытыми все двери»
5сегодня, 08:24
Путь лучшего русского в «Ф-1»: от исторического подиума до тарана Феттеля и гонок NASCAR
сегодня, 05:00Спецпроект
Хуан-Пабло Монтойя: «Вопрос в том, нужен ли Ферстаппен «Мерседесу» на данный момент. Расселл близок к борьбе за титул»
11вчера, 17:00
Алекс Данн заменит Норриса в «Макларене» в 1-й практике перед Гран-при Австрии
1вчера, 15:20
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото