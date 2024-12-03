Окон показал шлем в честь «Альпин», который готовил к Абу-Даби: «Не такого завершения я хотел. Планировалось провести еще одну гонку»

Окон прокомментировал внезапный разрыв с «Альпин».

Эстебан Окон выпустил заявление по поводу досрочного ухода из «Альпин» после Гран-при Катара и продемонстрировал шлем, который так и не довелось использовать. Следующий сезон француз проведет в «Хаасе », на заключительном этапе 2024 года за «Альпин» выступит Джек Дуэн .

По информации Fr.motorsport , исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе за несколько часов до гонки в Катаре вызвал Окона и выдвинул ему ультиматум – Эстебан должен был отказаться от выступления в Абу-Даби, чтобы провести тесты по окончании сезона за «Хаас». Предполагается, что еще в Бразилии «Альпин» и «Хаас» достигли принципиальной договоренности об участии пилота в тестах, и подготовка к ним уже шла.

Окон подтвердил, что действительно планировал гоняться на Гран-при Абу-Даби. Эстебан провел пять сезонов во французском коллективе и принес ему единственную в истории победу после ребрендинга в «Альпин».

«В первую и главную очередь я бы хотел поблагодарить механиков и инженеров, выполняющих всевозможные функции на трассе, в Энстоуне и Вири-Шатийоне, которые гонялись вместе со мной все эти пять сезонов. Мы разделили многие моменты, и я с гордостью называю многих из вас своими друзьями.

Я покидаю «Альпин» / «Рено» с прекрасными воспоминаниями и гордостью за то, что стал тем пилотом, который принес команде лучшие результаты с момента возвращения в «Ф-1» – поднялся на высшие две ступени подиума в Бахрейне, Венгрии и Бразилии. Кроме того, для меня было честью участвовать в завоевании четвертого места в Кубке конструкторов-2022. Я знаю, какое большое значение такие моменты играли для всех, и сохраню в себе это чувство достижения и радости.

Год получился непростым на трассе для команды, а вторая часть вышла особенной трудной. По разным причинам.

Я не жалею ни о чем, так как понимаю, что выдавал свои 100 процентов в каждой сессии. Как делаю всегда.

Обращаюсь к сотням трудолюбивых мужчин и женщин в Энстоуне и Вири: приношу извинения за то, что не смогу увидеться с вами лично и попрощаться как следует. Как вы знаете, план всегда состоял в том, чтобы провести еще одну гонку в этот уик-энд и лично проситься с вами. Я с нетерпением ждал и того, и другого.

Не такого завершения я хотел.

В то же время мир «Ф-1» мал, и, уверен, многих из вас я скоро увижу вновь.

Также у меня лишь отличные пожелания своему другу Джеку в связи с большим шагом в карьере на Гран-при Абу-Даби.

Мерси. Спасибо», – написал Окон.

Дуэн дебютирует в «Ф-1» на Гран-при Абу-Даби, Окон досрочно покинул «Альпин»

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Фото: соцсети Эстебана Окона