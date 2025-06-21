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Тото Вольфф: «Будущее Расселла не зависит от того, выигрывает ли он гонку – мы знаем, что Джордж на это способен»

Вольфф сообщил о нулевом влиянии победы Расселла на новый контракт.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал будущее Джорджа Расселла после того, как британец одержал победу на Гран-при Канады.

Соглашение между гонщиком и командой истекает в конце 2025 года.

«Он с нами так давно, и он растет. Он был молодым пилотом в «Уильямсе», пришел в «Мерседес» в тяжелый период, выступал на равных с Льюисом [Хэмилтоном], а с момента ухода Льюиса стал старшим гонщиком в команде. Это происходит естественным образом.

Нельзя сказать, что дело в политике. Он просто занимает место, которое заслуживает. Атмосфера в команде отличная, и мы согласовали своего рода сроки, в которые мы хотим все уладить.

«Тройники» заканчиваются, в июне и июле будут одиночные гонки… Но мы доберемся до конца.

Он был юниором «Мерседеса», как и Кими [Антонелли] с 16 лет, так что это не зависит от того, выигрывает ли он гонку, показывает ли результат, ведь мы знаем, что он на это способен», – поделился информацией босс.

«Астон Мартин» намерен пригласить Расселла на сезон-2026 (Autosport)

Джордж Расселл о сезоне-2026: «Не общаюсь с другими командами. Зачем «Мерседесу» менять то, что работает?»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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