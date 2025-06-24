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Тимо Глок: «Расселл и «Мерседес» играют в покер: Джордж может менять числа в контракте, команда оставляет открытыми все двери»

Глок назвал игрой в покер ситуацию между Расселлом и «Мерседесом».

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок проанализировал будущее Джорджа Расселла, который все еще не подписал новый контракт с «Мерседесом».

В последние месяцы ходили слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в немецкую команду.

«В «Мерседесе» не спешат. С одной стороны, конечно, можно в некотором смысле поиграть в покер друг с другом.

Расселл уже накопил богатый опыт, он здорово выступает и может немного менять числа в контракте, чтобы зарабатывать больше. Они играют в покер.

«Мерседес», в свою очередь, оставляет открытыми все двери», – заключил Глок.

Тото Вольфф: «Будущее Расселла не зависит от того, выигрывает ли он гонку – мы знаем, что Джордж на это способен»

Хуан-Пабло Монтойя: «Вопрос в том, нужен ли Ферстаппен «Мерседесу» на данный момент. Расселл близок к борьбе за титул»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен
logoТимо Глок
logoДжордж Расселл
возможные переходы
logoФормула-1
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