Тимо Глок: «Расселл и «Мерседес» играют в покер: Джордж может менять числа в контракте, команда оставляет открытыми все двери»
Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок проанализировал будущее Джорджа Расселла, который все еще не подписал новый контракт с «Мерседесом».
В последние месяцы ходили слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в немецкую команду.
«В «Мерседесе» не спешат. С одной стороны, конечно, можно в некотором смысле поиграть в покер друг с другом.
Расселл уже накопил богатый опыт, он здорово выступает и может немного менять числа в контракте, чтобы зарабатывать больше. Они играют в покер.
«Мерседес», в свою очередь, оставляет открытыми все двери», – заключил Глок.
Тото Вольфф: «Будущее Расселла не зависит от того, выигрывает ли он гонку – мы знаем, что Джордж на это способен»
Хуан-Пабло Монтойя: «Вопрос в том, нужен ли Ферстаппен «Мерседесу» на данный момент. Расселл близок к борьбе за титул»