Льюис Хэмилтон: «Мне бы хотелось, чтобы машина «Феррари» следующего года могла выигрывать гонки. Это наш приоритет»

Хэмилтона больше волнует скорость болида 2026 года.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон рассказал, что основным приоритетом команды должна быть работа над машиной для следующего сезона.

При этом Льюис считает, что и с нынешним болидом у «Феррари» есть шансы добиться неплохих результатов – а именно закончить сезон на втором месте в Кубке конструкторов.

«Да, для меня это первая половина сезона в новой команде. И в этом смысле интересны различия в особенностях работы разных команд.

В моей карьере были случаи, когда команда очень быстро готовила много обновлений болида в самом начале сезона, вырывалась вперед, а потом останавливалась и мы начинались сбавлять обороты.

Иногда же команда медленнее развивала машину. Сейчас, к тому же, мы последний год работаем с болидами этого поколения, и в таких условиях вам сложно найти способ сделать машину быстрее. И при этом в основном концентрируясь на подготовке к следующему сезону.

Факт в том, что с этой машиной «Феррари» мы, я надеюсь, все равно можем занять второе место в Кубке конструкторов. И это было бы здорово. Но мне бы хотелось, чтобы наша машина следующего года могла выигрывать гонки. Так что приоритет отдан именно этому», – рассказал Хэмилтон.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?