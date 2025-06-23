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Льюис Хэмилтон: «Мне бы хотелось, чтобы машина «Феррари» следующего года могла выигрывать гонки. Это наш приоритет»

Хэмилтона больше волнует скорость болида 2026 года.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что основным приоритетом команды должна быть работа над машиной для следующего сезона.

При этом Льюис считает, что и с нынешним болидом у «Феррари» есть шансы добиться неплохих результатов – а именно закончить сезон на втором месте в Кубке конструкторов.

«Да, для меня это первая половина сезона в новой команде. И в этом смысле интересны различия в особенностях работы разных команд.

В моей карьере были случаи, когда команда очень быстро готовила много обновлений болида в самом начале сезона, вырывалась вперед, а потом останавливалась и мы начинались сбавлять обороты.

Иногда же команда медленнее развивала машину. Сейчас, к тому же, мы последний год работаем с болидами этого поколения, и в таких условиях вам сложно найти способ сделать машину быстрее. И при этом в основном концентрируясь на подготовке к следующему сезону.

Факт в том, что с этой машиной «Феррари» мы, я надеюсь, все равно можем занять второе место в Кубке конструкторов. И это было бы здорово. Но мне бы хотелось, чтобы наша машина следующего года могла выигрывать гонки. Так что приоритет отдан именно этому», – рассказал Хэмилтон.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
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