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Лео Туррини: «Феррари» должна либо продлить контракт с Вассером без всяких «если» и «но», либо заменить его как можно скорее»

Туррини призвал «Феррари» срочно определиться с будущим Вассера.

Известный итальянский журналист Лео Туррини сообщил, что думает о местной прессе, отправляющей в отставку руководителя «Феррари» Фредерика Вассера.

«Первое. Если последние титулы Гарцующего жеребца, как в зачете пилотов, так и конструкторов, случились почти 20 лет назад – что ж, в этом тяжело винить Вассера.

Второе. Вассер работал со Скудерией так, как считал нужным. Результаты 2025 года удручают. Я говорю и пишу об этом месяцами. За это Фред несет ответственность.

Третье. Оставим в стороне неудачные заявления сельского священника [Вассера об итальянских СМИ]. Я журналист с 15 лет (!) и никогда бы не подумал, что Тодт будет выигрывать титулы, не говоря уж о том, что мои молодые коллеги «лишат» их Вассера. И мне кажется абсурдным (я еще сдерживаюсь), что кто-то из читателей моего блога может хоть в какой-то степени принять эту чушь. Упомянутый Тодт терпеть не мог свободную прессу, но никогда не обвинял ее в годах поражений, а они случались. И после каждого Гран-при свирепый пингвин час говорил с медиа.

Четвертое. Сезон-2025 «Феррари» – катастрофа, в этом нет сомнений.

Но я не требую головы Вассера. Причина простая.

Если боссы считают, что Фред – подходящий человек, они должны продлить его контракт. Без всяких «если» и «но». Мы на пороге нового регламента. Уверенность в руководстве, если таковая есть, необходимо проявлять без колебаний.

Если же, с другой стороны, боссы пришли к выводу, что Вассер – не тот человек и не на том месте, его нужно заменить как можно скорее. На Коллету из WEC или кого-то еще.

Но с одним условием. Машина-2026 уже готова или почти готова. Если отправляете Фреда домой, вы, Джон Элканн, должны публично заявить, что преемник, кем бы он ни был, не будет нести ответственность за хорошие или плохие результаты в краткосрочной перспективе. Именно по той причине, что он не может повлиять на уже достигнутые вещи», – написал Туррини.

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Шефа «Феррари» валят? Пресса его уничтожает, президент молчит, Хэмилтон – за перемены

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Лео Туррини
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