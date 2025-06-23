Мику Шумахеру интересен «Кадиллак»: «Потрясающий проект. Я сильно развился после ухода из «Ф-1», приобрел разные навыки»

Мик Шумахер нацелен на место в «Кадиллаке».

Пилот «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) Мик Шумахер поделился мыслями о потенциальном возвращении в «Формулу-1», которую покинул в конце 2022 года.

«Формула-1 » очень близка моему сердцу. Я люблю «Формулу-1». Я любил «Формулу-1» с тех пор, как был маленьким мальчиком. Я всегда за ней следил.

Есть потрясающий проект в данный момент, это очень интересная тема», – заявил немец о «Кадиллаке», новой команде чемпионата, в интервью The New York Times.

Мик ответил на вопрос о том, что может предложить американскому коллективу:

«Моя карьера весьма открыта, я действую очень публично, и в этом смысле люди знают, чего ожидать.

Разумеется, я сильно развился с тех пор, как провел два сезона в «Формуле-1». Я был резервным пилотом «Мерседеса », а затем работал одновременно с «Маклареном » и «Уильямсом », накопил знания. Очень интересно быть частью разных команд.

WEC – очень хороший чемпионат, ты учишься и видишь что-то новое. «Формулы» – весьма нишевая часть автоспорта, а сейчас я занимаюсь совсем другим. Считаю, так ты получаешь более широкий набор знаний, а это полезно для многих вещей. Скажем так, я лучше понимаю психологию других пилотов. А также знаю, как работают разные системы – в «Ф-1» они очень ограничены, если сравнивать с WEC.

Есть много вещей, которые, по моим ощущениям, сделали меня более сильным гонщиком, безусловно. Наряду с временем, проведенным в «Мерседесе», это было очень полезно для приобретения различных навыков».

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