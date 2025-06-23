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Боттас выложил видео с «Кадиллаком»: «Классное сиденье, я был бы не против». Валттери – претендент на место в новой команде «Ф-1»

Боттас намекнул на свою новую команду в ролике.

Резервный пилот «Формулы-1» Валттери Боттас поделился видео с автомобилем «Кадиллак».

В ролике финн осматривает салон машины и произносит:

«Действительно классное сиденье. Я был бы не против».

Гонщику указывают на то, что в автомобиле два места, на что Валттери спрашивает, свободны ли они оба, и получает утвердительный ответ. Затем у Боттаса интересуются, хочет ли он посидеть, и он говорит: «Пока нет».

«Нравится ли нам это место / сиденье (в оригинале seat – Спортс’‘)?» – подписал пост спортсмен.

«Кадиллак» начинает выступления в «Формуле-1» в 2026 году. Боттаса и экс-пилота «Ред Булл» Серхио Переса считают ключевыми претендентами на места в новой команде.

Перес и Боттас – фавориты на места в «Кадиллаке», Чжоу, Шумахер и Другович – в списке, шансы на приглашение американского пилота снизились (Лоренс Барретто)

Миллиардер Слим: «Перес рассматривает несколько вариантов и, надеюсь, вернется в «Ф-1»

Видео: соцсети Валттери Боттаса

Опубликовал: Михаил Ширяев
Кадиллак
возможные переходы
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