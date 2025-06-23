Хуан-Пабло Монтойя: «Сезон-2026 или 2027 станет последним для Алонсо, у Хэмилтона схожая ситуация»

Монтойя предрек скорый уход из «Ф-1» двух чемпионов.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мыслями о будущем 43-летнего ветерана «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и 40-летнего гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона .

«Считаю, впереди у Фернандо еще пара лет. Если 2026-й сложится плохо для «Астона», я буду удивлен, если Фернандо останется надолго. Может, еще на год, чтобы дать команде второй шанс, но не сильно дольше.

Лично я полагаю, что сезон-2026 или 2027 станет последним для Фернандо, и у Льюиса схожая ситуация. Да, если положение «Феррари » не поменяется, не будет улучшений, ему будет сложно остаться надолго», – порассуждал колумбиец в подкасте MontoyaAS.

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