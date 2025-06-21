Хуан-Пабло Монтойя об уходе Хэмилтона из «Мерседеса»: «У Льюиса не осталось выбора. Похоже на то, что было у Алонсо с «Альпин»
Монтойя считает, что разрыв Хэмилтона и «Мерседеса» был неизбежным.
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя убежден, что переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» предопределили действия «Мерседеса».
«У Льюиса не осталось выбора, кроме как уйти, ведь ему предлагали лишь однолетний контракт.
Немного похоже на то, что было у Фернандо [Алонсо] с «Альпин». «Альпин» хотела, чтобы он продлил соглашение на один год, а «Астон» предложил то, к чему стремился он», – поделился мыслями Монтойя.
Хуан-Пабло Монтойя: «Чем больше «Феррари» будет развивать болид под Хэмилтона, тем лучше. Для Леклера стало нормальным, что машина отвратительная в управлении»
Шарль Леклер: «Впечатляет то, как Хэмилтон работает на поздних торможениях»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPToday.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости