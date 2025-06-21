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  • Хуан-Пабло Монтойя об уходе Хэмилтона из «Мерседеса»: «У Льюиса не осталось выбора. Похоже на то, что было у Алонсо с «Альпин»
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Хуан-Пабло Монтойя об уходе Хэмилтона из «Мерседеса»: «У Льюиса не осталось выбора. Похоже на то, что было у Алонсо с «Альпин»

Монтойя считает, что разрыв Хэмилтона и «Мерседеса» был неизбежным.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя убежден, что переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» предопределили действия «Мерседеса».

«У Льюиса не осталось выбора, кроме как уйти, ведь ему предлагали лишь однолетний контракт.

Немного похоже на то, что было у Фернандо [Алонсо] с «Альпин». «Альпин» хотела, чтобы он продлил соглашение на один год, а «Астон» предложил то, к чему стремился он», – поделился мыслями Монтойя.

Хуан-Пабло Монтойя: «Чем больше «Феррари» будет развивать болид под Хэмилтона, тем лучше. Для Леклера стало нормальным, что машина отвратительная в управлении»

Шарль Леклер: «Впечатляет то, как Хэмилтон работает на поздних торможениях»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPToday.com
logoАстон Мартин
logoМерседес
logoЛьюис Хэмилтон
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logoФернандо Алонсо
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