Хуан-Пабло Монтойя об уходе Хэмилтона из «Мерседеса»: «У Льюиса не осталось выбора. Похоже на то, что было у Алонсо с «Альпин»

Монтойя считает, что разрыв Хэмилтона и «Мерседеса» был неизбежным.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя убежден, что переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» предопределили действия «Мерседеса ».

«У Льюиса не осталось выбора, кроме как уйти, ведь ему предлагали лишь однолетний контракт.

Немного похоже на то, что было у Фернандо [Алонсо ] с «Альпин ». «Альпин» хотела, чтобы он продлил соглашение на один год, а «Астон » предложил то, к чему стремился он», – поделился мыслями Монтойя.

Хуан-Пабло Монтойя: «Чем больше «Феррари» будет развивать болид под Хэмилтона, тем лучше. Для Леклера стало нормальным, что машина отвратительная в управлении»

Шарль Леклер: «Впечатляет то, как Хэмилтон работает на поздних торможениях»