Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Пиастри выиграет множество титулов, у Норриса нет уникального чутья. Как Феттель против Култхарда, Уэббера, Дорнбоса»

Дорнбос сравнил Норриса с собой, а Пиастри – с Феттелем.

Бывший гонщик «Формулы-1» Роберт Дорнбос сообщил, в чем разница между напарниками по «Макларену » Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом .

«В том, что [Норрис] не на уровне Оскара. Я считаю, что Оскар – действительно пилот чемпионского уровня, который выиграет множество титулов в ближайшем будущем.

Есть разница с очень хорошим пилотом, который способен побеждать в гонках, бороться, но у которого нет уникального чутья.

К примеру, были Култхард, Уэббер , Дорнбос. Отличные гонщики, но был и Себастьян Феттель , который всегда был на две или три десятые быстрее. А если посчитать, сколько накопится за Гран-при…

И то, как Оскар пилотирует и защищается, отличается [от стиля Норриса].

Дело в чистом таланте. Данные не врут, так ведь? Когда я проводил заезды с Феттелем в Хересе на одном болиде, он был на три десятые быстрее. Ты смотришь на данные и видишь: окей, в первом повороте он тормозит на два метра позже. Но там 300 км/ч – что такое два метра на такой скорости?

Чистый инстинкт. Он нажимает на газ на полсекунды раньше. За 15 поворотов получаются три десятые, и это три десятые на протяжении 70 кругов подряд. Если все это сложить, будет разница между подиумом и финишем восьмым или девятым», – сообщил Дорнбос в подкасте The Pit Talk.

Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Ставлю Расселла выше Пиастри, Норриса и Леклера, но чуть ниже Ферстаппена»

Журналист Бенсон: «Пиастри обыграл Норриса на трех уик-эндах, когда Ландо был быстрее, но ошибался»