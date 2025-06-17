Журналист Бенсон: «Пиастри обыграл Норриса на трех уик-эндах, когда Ландо был быстрее, но ошибался»

Бенсон назвал ключевой фактор лидерства Пиастри в чемпионате.

Редактор BBC Эндрю Бенсон высказался о противостоянии пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса , прокомментировав мнение болельщика о том, что австралиец находится «в другой лиге».

«Утверждать, что Пиастри «в другой лиге» в сравнении с Норрисом в этом году – натяжка, и это еще мягко сказано.

Нет сомнений, что пока Пиастри проводит более успешный сезон, чем Норрис, и является более убедительным из двух гонщиков «Макларена». Отсюда преимущество в чемпионате и в личном противостоянии – как в гонках, так и в квалификациях.

Но если говорить о чистом темпе, разница небольшая. Фактически они по очереди играют роль быстрейшего пилота «Макларена» каждый уик-энд.

Ключевым фактором в этом сезоне пока являются более стабильные выступления Пиастри в сравнении с Норрисом. Австралиец обыгрывает Норриса не только на уик-эндах, когда он быстрее, но также на некоторых уик-эндах, когда, пожалуй, британец быстрее, но ошибается.

Канада стала хорошим примером. Если бы Норрис собрал все воедино в квалификации, то наверняка бы опередил Пиастри на решетке и, вероятно, финишировал бы выше него.

То же можно сказать об этапах в Саудовской Аравии и Майами. В Джидде Норрис разбил болид в квалификации, так как перестарался. В Майами он квалифицировался выше, но сошелся с Ферстаппеном на первом круге и пропустил Пиастри.

Нет сомнений в скорости Норриса, но нельзя отрицать и то, что он допускает слишком много ошибок в этом сезоне. Конечно, вопрос в том, почему. Дело в давлении со стороны Пиастри? Или давлении из-за того, что он в быстрейшей машине и получил свой лучший шанс на чемпионство на данный момент? И то, и другое, какие-то другие факторы?

В чем бы ни заключалась причина, ему точно нужно избавиться от такого психологического состояния и найти способ выступать более естественно. По сути, не перебарщивать», – порассуждал Бенсон.

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