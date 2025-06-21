Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Ставлю Расселла выше Пиастри, Норриса и Леклера, но чуть ниже Ферстаппена»

Альберс оценил стабильность Ферстаппена и Расселла.

Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Альберс заявил, что лидер «Мерседеса» Джордж Расселл превосходит всех топ-спортсменов, не считая Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Нравится вам или нет, но он невероятно стабилен. Он всегда дает результат.

Ставлю ли я Расселла выше Пиастри и Норриса? Да, и выше Леклера тоже. Да, безусловно.

Он чуть ниже [Ферстаппена], но лучше Пиастри и Норриса . Не говорю, что Пиастри и Норрис – очень плохие гонщики, но не думаю, что честным будет восхвалять их чрезмерно. Я также не считаю справедливым, что Вильнев или Хилл стали чемпионами при Михаэле Шумахере, знаете», – сказал Альберс в подкасте De Telegraaf.

Эксперт также призвал соотечественников не списывать сезон Ферстаппена:

«Меня забавляют нидерландцы. Они говорят, мол, у Макса все складывается не очень, борьба окончена.

Но не прошло и половины сезона. В прошлом году «Макларен» тоже внезапно перевернул ситуацию».

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