  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Ставлю Расселла выше Пиастри, Норриса и Леклера, но чуть ниже Ферстаппена»
5

Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Ставлю Расселла выше Пиастри, Норриса и Леклера, но чуть ниже Ферстаппена»

Альберс оценил стабильность Ферстаппена и Расселла.

Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Альберс заявил, что лидер «Мерседеса» Джордж Расселл превосходит всех топ-спортсменов, не считая Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Нравится вам или нет, но он невероятно стабилен. Он всегда дает результат.

Ставлю ли я Расселла выше Пиастри и Норриса? Да, и выше Леклера тоже. Да, безусловно.

Он чуть ниже [Ферстаппена], но лучше Пиастри и Норриса. Не говорю, что Пиастри и Норрис – очень плохие гонщики, но не думаю, что честным будет восхвалять их чрезмерно. Я также не считаю справедливым, что Вильнев или Хилл стали чемпионами при Михаэле Шумахере, знаете», – сказал Альберс в подкасте De Telegraaf.

Эксперт также призвал соотечественников не списывать сезон Ферстаппена:

«Меня забавляют нидерландцы. Они говорят, мол, у Макса все складывается не очень, борьба окончена.

Но не прошло и половины сезона. В прошлом году «Макларен» тоже внезапно перевернул ситуацию».

Лидер «Мерседеса» провоцировал Ферстаппена на дисквал? «Ред Булл» подал протест – но проиграл

Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос раскритиковал Ферстаппена и Расселла: «Ребячество. Сразу включают радио, как футболисты, выпрашивающие желтую карточку»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1Maximaal.nl
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoЖак Вильнев
logoМакс Ферстаппен
logoДэймон Хилл
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoКристиан Альберс
logoШарль Леклер
logoМихаэль Шумахер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Журналист ван Харен: «Ферстаппен выиграл бы минимум 8-9 гонок из 10 в «Макларене»
16 минут назад
Хуан-Пабло Монтойя: «Чем больше «Феррари» будет развивать болид под Хэмилтона, тем лучше. Для Леклера стало нормальным, что машина отвратительная в управлении»
2сегодня, 10:09
MotoGP. Гран-при Италии. Марк Маркес выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Алекс Маркес – 3-й
сегодня, 09:40
Тиктум впервые выиграл гонку «Формулы E», Мортара – 2-й в Джакарте, Мюллер – 3-й, лидер сезона Роулэнд заработал 1 очко за 2 этапа
сегодня, 09:15
Ральф Шумахер: «Поставил бы Зайдля во главе «Феррари», если бы пришлось выбирать сегодня»
7сегодня, 08:25
Макс Ферстаппен: «Никогда не сомневался, что Антонелли сможет попасть на подиум уже в этом году»
9вчера, 17:25
Флавио Бриаторе: «Команда довольна Колапинто, точка. В прессе же постоянно публикуется всякая чушь»
4вчера, 15:44
Гюнтер Штайнер: «Макларену» еще повезло, что Норрис своим маневром не выбил Пиастри»
2вчера, 14:51
Шарль Леклер: «Впечатляет то, как Хэмилтон работает на поздних торможениях»
11вчера, 13:24
Жак Вильнев: «Перспектива дисквалификации на одну гонку влияет на пилотаж Ферстаппена»
5вчера, 12:23
Ко всем новостям
Последние новости
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото