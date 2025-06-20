  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «Впечатляет то, как Хэмилтон работает на поздних торможениях»
1

Шарль Леклер: «Впечатляет то, как Хэмилтон работает на поздних торможениях»

Леклер поделился впечатлениями от выступлений с Хэмилтоном.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о том, что больше всего впечатлило его за время выступлений за одну команду с Льюисом Хэмилтоном.

По словам Леклера, с точки зрения пилотажа сюрпризом стало то, насколько поздние торможения перед поворотом предпочитает Хэмилтон – притом, что сам Шарль считает это умение одним из сильнейших в своем пилотаже.

«Я многого ждал от Льюиса после его перехода в «Феррари». Ведь от столь успешного гонщика ожидаешь и очень высокую скорость, и какие-то особенные приемы с точки зрения пилотажа.

И все это действительно так и оказалось. Но я все-таки был очень удивлен тем, как Льюис работает на торможениях, например. То, насколько поздно он тормозит перед поворотом, действительно впечатляет.

В своей карьере именно я всегда был тем, кому удавались более поздние торможения в сравнении с моими напарниками, такой особенности пилотажа я не наблюдал у своих напарников. Льюис же в этом смысле находится на ступень выше.

Так что да, это меня удивило. В остальном же – и этого я не слишком ожидал, – меня впечатлила то, какой дисциплины придерживается Льюис в работе.

Помню, я наблюдал за тем, как Льюис одновременно справлялся с огромным количеством вещей, и думал про себя: «Это должно быть чертовски тяжело». Но потом ты видишь, как правильно у Льюиса все организовано и понимаешь, что он просто на 200 процентов сосредоточен на гонках и у него все оптимально организовано.

И это то, в чем я буду стараться брать с него пример. Потому что у всех нас есть свои интересы, своя страсть к чему-то, есть какие-то проекты вне «Ф-1», но для каждого из нас самое важное – оставаться сосредоточенным на гонках. И подход Льюиса в этом действительно впечатляет», – рассказал Леклер.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Жак Вильнев: «Перспектива дисквалификации на одну гонку влияет на пилотаж Ферстаппена»
1сегодня, 12:23
«Макларен» организовал для Брэда Питта заезды за рулем болида «Ф-1»
6сегодня, 11:11
Линдблад проведет первые тесты за рулем болида «Рейсинг Буллз»
сегодня, 10:41
Гюнтер Штайнер: «Учитывая исторические примеры, Вассер может стать следующим козлом отпущения в «Феррари»
7сегодня, 09:36
Джолион Палмер: «Случившееся в Канаде – сигнал того, на какие риски Норрис теперь готов идти в борьбе с Пиастри»
1сегодня, 08:22
Ральф Шумахер: «Норрису нужно очистить голову и заниматься тем, в чем он хорош – быстро гонять»
сегодня, 08:04
Дженсон Баттон: «Здорово, что оба гонщика «Макларена» готовы к жесткой борьбе»
сегодня, 07:32
Фредерик Вассер: «Гораздо важнее, насколько эффективно вы работаете с машиной, чем ее максимальный потенциал»
9сегодня, 07:17
Хуан-Пабло Монтойя: «Почему Норрис не получил штрафные баллы за настоящую глупость? Вот на что жалуется Ферстаппен, говоря о паспортах пилотов»
38вчера, 17:50
Ярно Трулли: «Впечатление, что «Феррари» не хватает технического директора. Напоминает «Тойоту»-2009 – чередовались отличные и плохие результаты»
11вчера, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото