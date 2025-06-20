Шарль Леклер: «Впечатляет то, как Хэмилтон работает на поздних торможениях»

Леклер поделился впечатлениями от выступлений с Хэмилтоном.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер рассказал о том, что больше всего впечатлило его за время выступлений за одну команду с Льюисом Хэмилтоном .

По словам Леклера, с точки зрения пилотажа сюрпризом стало то, насколько поздние торможения перед поворотом предпочитает Хэмилтон – притом, что сам Шарль считает это умение одним из сильнейших в своем пилотаже.

«Я многого ждал от Льюиса после его перехода в «Феррари». Ведь от столь успешного гонщика ожидаешь и очень высокую скорость, и какие-то особенные приемы с точки зрения пилотажа.

И все это действительно так и оказалось. Но я все-таки был очень удивлен тем, как Льюис работает на торможениях, например. То, насколько поздно он тормозит перед поворотом, действительно впечатляет.

В своей карьере именно я всегда был тем, кому удавались более поздние торможения в сравнении с моими напарниками, такой особенности пилотажа я не наблюдал у своих напарников. Льюис же в этом смысле находится на ступень выше.

Так что да, это меня удивило. В остальном же – и этого я не слишком ожидал, – меня впечатлила то, какой дисциплины придерживается Льюис в работе.

Помню, я наблюдал за тем, как Льюис одновременно справлялся с огромным количеством вещей, и думал про себя: «Это должно быть чертовски тяжело». Но потом ты видишь, как правильно у Льюиса все организовано и понимаешь, что он просто на 200 процентов сосредоточен на гонках и у него все оптимально организовано.

И это то, в чем я буду стараться брать с него пример. Потому что у всех нас есть свои интересы, своя страсть к чему-то, есть какие-то проекты вне «Ф-1», но для каждого из нас самое важное – оставаться сосредоточенным на гонках. И подход Льюиса в этом действительно впечатляет», – рассказал Леклер.

А какие гонщики современной «Ф-1» по-настоящему хорошие? Кого переоценивают, а кого не замечают?