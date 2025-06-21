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  • Хуан-Пабло Монтойя: «Чем больше «Феррари» будет развивать болид под Хэмилтона, тем лучше для всей команды. Для Леклера стало нормальным, что машина отвратительная в управлении»
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Хуан-Пабло Монтойя: «Чем больше «Феррари» будет развивать болид под Хэмилтона, тем лучше для всей команды. Для Леклера стало нормальным, что машина отвратительная в управлении»

Монтойя предложил «Феррари» сосредоточиться на требованиях Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя проанализировал переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» и влияние семикратного чемпиона мира на напарника Шарля Леклера.

«[На Гран-при Канады] болид Льюиса был поврежден на десятом круге или вроде того, когда он сбил животное. И он все равно финишировал всего в 20 секундах от Леклера. Если повреждения стоили, скажем, двух или трех десятых с круга, это означает, что он ехал в том же темпе.

Машиной тяжело управлять. [Хэмилтону] некомфортно. Единственный, кто может пилотировать – Шарль. Когда Шарль хорош, он очень хорош. Но когда что-то не получается, потери большие. Если «Феррари» решит сделать болид более управляемым, это поможет Шарлю – не только Льюису.

Чем больше будут развивать болид под Льюиса, тем лучше для всей команды. Не говорю, что не нужно обращать внимания на Шарля, но Шарль вел за собой эту команду на протяжении последних семи лет.

Я говорил кое с кем в команде, и мне сказали: «Мы привели только Льюиса. В остальном ничего не поменялось». Если действуют те же процессы, если все делается по-старому, почему результаты должны быть другими?

Шарль пришел в «Феррари» очень молодым, и ему сказали, что такой должна быть машина – вот что у нас есть, такова наша культура, наш настрой. Он с этим вырос. Когда растешь с настроем, что машина отвратительная в управлении, это становится нормальным.

Считаю, прямо сейчас Хэмилтон голоден как никогда и стремится доказать неправоту критиков. Но если сезон-2026 сложится неудачно, может, он начнет думать: «Мне уже не до этого».

Я действительно думаю, что ему следует давить на команду, на инженеров, заставлять их чувствовать себя некомфортно – неважно, нравится ли это им или нет. Инженеры должны понимать, что Льюис не пытается вредничать, он старается сделать машину быстрее. Будь ты инженер или пилот, тебе нужно научиться не принимать такие вещи близко к сердцу. Эго надо оставить дома», – отметил колумбиец.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPToday.com
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Гран-при Канады
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