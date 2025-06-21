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Журналист ван Харен: «Ферстаппен выиграл бы минимум 8-9 гонок из 10 в «Макларене»

Ван Харен порассуждал о виртуальных победах Ферстаппена.

Журналист нидерландского издания De Telegraaf Эрик ван Харен высказался о предполагаемом доминировании пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Макларене», беседуя с экс-гонщиком «Формулы-1» Кристианом Альберсом.

«Ты довольно критически отзываешься о Норрисе и Пиастри, потому что они очень нестабильны. Мы видели, как выступал Ферстаппен в 2023 году, когда у него уже был богатый опыт.

Позади десять гонок. Сколько выиграл бы Ферстаппен, будь он пилотом «Макларена»? Минимум восемь или девять», – заявил эксперт.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» победил на двух этапах и располагается на третьей строчке в личном зачете.

Макс Ферстаппен: «В «Макларене» я бы стал чемпионом гораздо быстрее, в 2021-м в «Мерседесе» выиграл бы титул»

Гельмут Марко согласен, что Ферстаппен стал бы чемпионом в «Макларене» и «Феррари»: «Никто другой не выиграл бы титул с «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1Maximaal.nl
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logoМакс Ферстаппен
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