Журналист ван Харен: «Ферстаппен выиграл бы минимум 8-9 гонок из 10 в «Макларене»

Ван Харен порассуждал о виртуальных победах Ферстаппена.

Журналист нидерландского издания De Telegraaf Эрик ван Харен высказался о предполагаемом доминировании пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Макларене», беседуя с экс-гонщиком «Формулы-1» Кристианом Альберсом .

«Ты довольно критически отзываешься о Норрисе и Пиастри , потому что они очень нестабильны. Мы видели, как выступал Ферстаппен в 2023 году, когда у него уже был богатый опыт.

Позади десять гонок. Сколько выиграл бы Ферстаппен, будь он пилотом «Макларена »? Минимум восемь или девять», – заявил эксперт.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» победил на двух этапах и располагается на третьей строчке в личном зачете.

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