Журналист ван Харен: «Ферстаппен выиграл бы минимум 8-9 гонок из 10 в «Макларене»
Журналист нидерландского издания De Telegraaf Эрик ван Харен высказался о предполагаемом доминировании пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Макларене», беседуя с экс-гонщиком «Формулы-1» Кристианом Альберсом.
«Ты довольно критически отзываешься о Норрисе и Пиастри, потому что они очень нестабильны. Мы видели, как выступал Ферстаппен в 2023 году, когда у него уже был богатый опыт.
Позади десять гонок. Сколько выиграл бы Ферстаппен, будь он пилотом «Макларена»? Минимум восемь или девять», – заявил эксперт.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» победил на двух этапах и располагается на третьей строчке в личном зачете.
Макс Ферстаппен: «В «Макларене» я бы стал чемпионом гораздо быстрее, в 2021-м в «Мерседесе» выиграл бы титул»
Гельмут Марко согласен, что Ферстаппен стал бы чемпионом в «Макларене» и «Феррари»: «Никто другой не выиграл бы титул с «Ред Булл»