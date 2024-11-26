Гельмут Марко согласен, что Ферстаппен стал бы чемпионом в «Макларене» и «Феррари»: «Никто другой не выиграл бы титул с «Ред Булл»

Марко полностью поддержал дерзкое заявление Ферстаппена.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко прокомментировал высказывания Макса Ферстаппена , который после завоевания четвертого титула начал рассуждать о потенциальных титулах за рулем других болидов.

По словам нидерландца, он стал бы чемпионом в «Макларене» «гораздо раньше». В другом интервью Макс ответил на вопрос о титуле в британской команде в 2024 году:

«Да, даже раньше, так что [оказался бы] еще выше. [В «Феррари »] фактически то же самое, думаю. В «Мерседесе» – нет. Думаю, было бы труднее».

«Он абсолютно прав, говоря это. В нынешнем году ни один другой пилот кроме Макса не выиграл бы чемпионат с нами. Безусловно, у него не было лучшей машины.

Мы должны просто построить подходящий болид для него, и Макс все сделает», – отреагировал Марко.

Макс Ферстаппен: «В «Макларене» я бы стал чемпионом гораздо быстрее, в 2021-м в «Мерседесе» выиграл бы титул»

Помните, на пути за титулом «Ф-1» Ферстаппен не побеждал 4 месяца? Даже буки немного теряли веру