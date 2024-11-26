  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко согласен, что Ферстаппен стал бы чемпионом в «Макларене» и «Феррари»: «Никто другой не выиграл бы титул с «Ред Булл»
5

Гельмут Марко согласен, что Ферстаппен стал бы чемпионом в «Макларене» и «Феррари»: «Никто другой не выиграл бы титул с «Ред Булл»

Марко полностью поддержал дерзкое заявление Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал высказывания Макса Ферстаппена, который после завоевания четвертого титула начал рассуждать о потенциальных титулах за рулем других болидов.

По словам нидерландца, он стал бы чемпионом в «Макларене» «гораздо раньше». В другом интервью Макс ответил на вопрос о титуле в британской команде в 2024 году:

«Да, даже раньше, так что [оказался бы] еще выше. [В «Феррари»] фактически то же самое, думаю. В «Мерседесе» – нет. Думаю, было бы труднее».

«Он абсолютно прав, говоря это. В нынешнем году ни один другой пилот кроме Макса не выиграл бы чемпионат с нами. Безусловно, у него не было лучшей машины.

Мы должны просто построить подходящий болид для него, и Макс все сделает», – отреагировал Марко.

Макс Ферстаппен: «В «Макларене» я бы стал чемпионом гораздо быстрее, в 2021-м в «Мерседесе» выиграл бы титул»

Помните, на пути за титулом «Ф-1» Ферстаппен не побеждал 4 месяца? Даже буки немного теряли веру

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
logoФеррари
logoФормула-1
logoРед Булл
logoГельмут Марко
logoМерседес
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Журналист Бенсон о «злодейском» имидже Ферстаппена: «Дело в подходе к борьбе, наверное. У Макса множество приятных черт характера»
234 минуты назад
Гельмут Марко: «Ферстаппен был лидером в трудной для «Ред Булл» ситуации»
9сегодня, 16:02
Ландо Норрис: «Не спал два дня после Гран-при Сан-Паулу, просто сидел дома один, прокручивал гонку в голове»
17сегодня, 14:56
«Кадиллак» намерен использовать моторы «Феррари» и рассматривает Херту
10сегодня, 14:23
Сильвестр Сталлоне: «Я очень горжусь тем, что смог размахивать клетчатым флагом на «Ф-1» в Вегасе»
1сегодня, 14:20Кино
Юки Цунода: «Готов сражаться с монстром Ферстаппеном»
9сегодня, 13:39
Технический директор «Ред Булл»: «Не уверен в сезоне-2025. Если уверен, с тобой покончено в «Ф-1»
3сегодня, 12:47
Мартин Брандл о шансах Хэмилтона победить в Вегасе: «У Расселла был запас по темпу»
11сегодня, 11:46
Хартия многообразия и инклюзивности согласована 10 командами, «Ф-1» и ФИА на основе отчета Комитета Хэмилтона
29сегодня, 10:54
Ландо Норрис: «Никто и никогда не отыгрывал отставание, которое было у меня от Ферстаппена»
23сегодня, 10:29
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото