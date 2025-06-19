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  • Ярно Трулли: «Впечатление, что «Феррари» не хватает технического директора. Напоминает «Тойоту»-2009 – чередовались отличные и плохие результаты»
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Ярно Трулли: «Впечатление, что «Феррари» не хватает технического директора. Напоминает «Тойоту»-2009 – чередовались отличные и плохие результаты»

Трулли провел параллели между сегодняшней «Феррари» и «Тойотой» в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Ярно Трулли проанализировал неудачные выступления «Феррари» в нынешнем сезоне.

«Есть ощущение, что SF-25 – не ужасный болид, но его очень тяжело настроить, и он нестабильно дает результаты. Он был быстрым в Монте-Карло, но совсем иначе проявил себя на других трассах. Потенциал есть, но команда не может его раскрыть.

Создается впечатление, что не хватает технического директора. В прошлом году был свободен некий Ньюи. Маранелло нужен человек, который способен спроектировать машину, сделать ее конкурентоспособной в 2026 году.

Ситуация очень напоминает то, что было у меня в «Тойоте» в 2009-м – болид оказывался конкурентоспособным лишь временами. Чередовались отличные и плохие результаты, при этом вразрез с нашими ожиданиями. В Бахрейне я неожиданно взял поул, а уже через два Гран-при, в Монте-Карло, мы с моим напарником Глоком стартовали последним и предпоследним», – порассуждал итальянец в беседе с La Stampa.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
logoЯрно Трулли
logoФеррари
logoЭдриан Ньюи
Гран-при Монако
Гран-при Бахрейна
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