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Ральф Шумахер: «Поставил бы Зайдля во главе «Феррари», если бы пришлось выбирать сегодня»

Ральф Шумахер назвал потенциального сменщика Вассера в «Феррари».

Андреас Зайдль, в последние годы работавший в «Макларене» и «Заубере», стал бы подходящим кандидатом на место руководителя «Феррари» по версии бывшего пилота «Формулы-1» и эксперта немецкого Sky Ральфа Шумахера.

Итальянские СМИ писали о возможной отставке нынешнего главы Скудерии Фредерика Вассера.

«Если бы пришлось выбирать сегодня, я бы поставил Андреаса Зайдля.

Однако Андреас Зайдль не справится в одиночку. Необходима структура вокруг него», – заявил Шумахер.

В то же время Ральф не стал обвинять Вассера во всех неудачах итальянцев:

«Ходят слухи, что именно Фред Вассер все сдерживает, но это неправда. На самом деле многие вещи не выполняются так, как должны, несмотря на запросы».

Гюнтер Штайнер: «Учитывая исторические примеры, Вассер может стать следующим козлом отпущения в «Феррари»

Стефано Доменикали: «Я верю в Вассера. Дайте ему спокойно работать – именно так «Феррари» вернется на вершину»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Андреас Зайдль
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