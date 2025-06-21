Ральф Шумахер: «Поставил бы Зайдля во главе «Феррари», если бы пришлось выбирать сегодня»
Андреас Зайдль, в последние годы работавший в «Макларене» и «Заубере», стал бы подходящим кандидатом на место руководителя «Феррари» по версии бывшего пилота «Формулы-1» и эксперта немецкого Sky Ральфа Шумахера.
Итальянские СМИ писали о возможной отставке нынешнего главы Скудерии Фредерика Вассера.
«Если бы пришлось выбирать сегодня, я бы поставил Андреаса Зайдля.
Однако Андреас Зайдль не справится в одиночку. Необходима структура вокруг него», – заявил Шумахер.
В то же время Ральф не стал обвинять Вассера во всех неудачах итальянцев:
«Ходят слухи, что именно Фред Вассер все сдерживает, но это неправда. На самом деле многие вещи не выполняются так, как должны, несмотря на запросы».
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