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Стефано Доменикали: «Я верю в Вассера. Дайте ему спокойно работать – именно так «Феррари» вернется на вершину»

Глава «Ф-1» публично поддержал босса «Феррари» Вассера.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали, ранее трудившийся в «Феррари», вступился за нынешнего главу Скудерии Фредерика Вассера.

«Оставьте Фредерика Вассера в покое. Он прекрасно проявляет себя, ему и дальше нужно заниматься своей работой. Надо отключиться от внешнего давления. Прямо сейчас ему необходимо сосредоточить всю свою энергию на работе.

Я уже говорил ему и заявляю официально: я в него верю. Он не должен попасться в эту ловушку и давать слабину из-за атак – атаки всегда будут. Дайте ему спокойно работать – именно так «Феррари» вернется на вершину», – заявил Доменикали.

Фредерик Вассер о слухах об уходе: «Полное неуважение к людям в «Феррари». Наверное, это единственный способ существования для таких журналистов»

Шефа «Феррари» валят? Пресса его уничтожает, президент молчит, Хэмилтон – за перемены

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: L’Équipe
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