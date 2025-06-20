Гюнтер Штайнер: «Учитывая исторические примеры, Вассер может стать следующим козлом отпущения в «Феррари»

Штайнер высказался о возможной отставке Вассера.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер поделился мнением о возможном уходе Фредерика Вассера из «Феррари».

О возможной отставке француза на прошлой неделе синхронно начали писать все ведущие итальянские спортивные СМИ. В то же время сам Вассер возможность своего ухода категорически отверг.

«Если мы посмотрим на историю и исторические примеры, то мы увидим, что Вассер может стать следующим козлом отпущения.

При этом я не знаю, что именно за журналисты начали писать об этом в последнее время. И я не знаю, насколько эти истории правдивы. Но да, Вассер определенно находится под давлением. Потому что это «Феррари». Если вы не побеждаете три года – на вас начнут оказывать давление.

И я не знаю, насколько серьезны разговоры о том, что в «Феррари» хотят избавиться от Вассера. Понятия не имею, случится это или нет, но писать об этом стали еще в тот момент, когда «Феррари» была второй в чемпионате, а теперь они третьи.

И это явно не идеальная ситуация. Потому что идеал – это первое место. Хотя в целом дела у «Феррари» идут не так плохо. Хотя я бы и не сказал, что они идут хорошо или очень хорошо», – рассказал Штайнер.

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