Линдблад проведет первые тесты за рулем болида «Рейсинг Буллз»

Линдблад готовится к первым тестам за рулем болида «Ф-1».

Юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад , которому пока не исполнилось 18 лет, недавно получил суперлицензию, позволяющую выступать в «Формуле-1» – в ФИА удовлетворили соответствующий запрос «Ред Булл».

Теперь Линдблад готовится к первым полноценным тестам – для британца будут организованы частные тесты за рулем болида AT04 2023 года (тогда команда называлась «Альфа Таури »). Тесты пройдут на следующей неделе не автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле.

Марко заявил, что Линдблад стал резервным пилотом «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз»