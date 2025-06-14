Марко заявил, что Линдблад стал резервным пилотом «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз»
Пилот «Формулы-2» Арвид Линдблад будет выполнять обязанности запасного гонщика для «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз».
Это подтвердил советник Гельмут Марко в беседе с Kronen Zeitung:
«В лице Линдблада мы развиваем пилота, очень сильного с психологической точки зрения.
Теперь у нас два резервных гонщика – раньше был только один, Иваса, а у него также есть гонки в Японии, которые пересекаются с «Формулой-1».
Ранее ФИА одобрила получение 17-летним Арвидом суперлицензии для выступлений в «Формуле-1».
17-летний юниор «Ред Булл» Линдблад получил суперлицензию и может выступать в «Ф-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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