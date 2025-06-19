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Нико Росберг: «Слышал, «Феррари» изучает открытие филиала в Великобритании»

Росберг сообщил о потенциальной базе «Феррари» в Великобритании.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился слухами о новой базе «Феррари», циркулирующими в паддоке.

«Я немного видел работу внутри «Феррари», и уровень совершенства во многих областях несравним с тем, что есть в британских командах, особенно в таких как «Мерседес» – будь то маркетинг или другие аспекты.

И вся культура, тот факт, что команда в Италии, все сильно осложняет. К примеру, в «Мерседесе», Льюис [Хэмилтон] мог просто обратиться с проблемой к Тото [Вольффу], Тото принимал решение, и все делалось.

А в «Феррари» очень много людей, которые принимают решения. И даже Льюис не совсем понимает: «Ладно, я попрошу у него, он согласится, а другой парень потом будет жаловаться». Все сложнее.

Есть пара идей, о которых я слышал. Думаю, «Феррари» изучает возможность открыть своего рода филиал в Великобритании, где расположена вся экосистема «Ф-1». Я слышал слухи об открытии филиала.

Проблема в том, чтобы наладить коммуникацию. Если будет база «Феррари» в Великобритании, это один вопрос, а другой – в том, чтобы был идеальный контакт со штаб-квартирой. Может, нереально так наладить коммуникацию, чтобы в этом был смысл», – порассуждал эксперт Sky Sports.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoМерседес
logoФормула-1
logoНико Росберг
logoТото Вольфф
logoЛьюис Хэмилтон
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