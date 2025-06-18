Льюис Хэмилтон: «Чувствую себя немного подавленным, когда «Феррари» не борется за самые высокие места»

Хэмилтон призвал «Феррари» улучшить болид.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что стремится помочь команде провести необходимые изменения и стать лучше к следующему сезону.

При этом Льюис надеется, что команда подготовит новинки и сможет сделать свой болид быстрее уже в этом году.

На Гран-при Канады Хэмилтон выступил не лучшим образом, однако основной причиной стало то, что примерно на 12-м круге Льюис случайно сбил сурка, что привело к повреждению днища болида и потере 20 пунктов прижимной силы.

«Вам (журналистам) со стороны не видно, что происходит в команде, за кулисами. А происходит многое. Нам нужно многое улучшать, многое менять. И да, лично я понимаю, что в этом году мы не боремся за титул.

Я понимаю, что мы не участвуем в борьбе за победу в чемпионате, и это не очень здорово. И еще я понимаю, что продолжаю привыкать работать с этой командой, закладывать фундамент на будущее, стараюсь направлять команду на внесение изменений, чтобы в следующем году у нас была машина, способная выигрывать гонки. Чтобы мы могли бороться, демонстрировали стабильные выступления, чтобы у нас была хорошая стратегия, и так далее. Так что учитывая все эти вещи, у меня все нормально.

Хотя понятно, что я хочу побеждать. И когда мы не боремся за самые высокие места, за попадание на подиум, я чувствую себя немного подавленным. Ведь в Канаде я надеялся побороться за место на подиуме.

Однако в данный момент нам в любом случае не хватает для этого скорости. Так что я надеюсь, что после обновлений болида, которые когда-то должны появиться, мы сможем стать немного лучше», – рассказал Хэмилтон.

Шефа «Феррари» валят? Пресса его уничтожает, президент молчит, Хэмилтон – за перемены