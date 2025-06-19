Миллиардер Слим: «Перес рассматривает несколько вариантов и, надеюсь, вернется в «Ф-1»
Ключевой спонсор Переса высказался о потенциальном возвращении пилота в «Ф-1».
Мексиканский миллиардер Карлос Слим, поддерживавший Серхио Переса на протяжении всей карьеры, сообщил об опциях для гонщика на сезон-2026.
«Я знаю, что он рассматривает несколько вариантов. У него есть поддержка всех нас [компании и спонсоров], всех болельщиков.
Он работает над этим и, надеюсь, [вернется в «Ф-1»]. Мы все были бы очень рады его возвращению, но пока он думает», – сообщил бизнесмен.
Перес и Боттас – фавориты на места в «Кадиллаке», Чжоу, Шумахер и Другович – в списке, шансы на приглашение американского пилота снизились (Лоренс Барретто)
«Альпин» может быть заинтересована в приглашении Переса (Джо Сейвард)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Récord
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