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«Альпин» может быть заинтересована в приглашении Переса (Джо Сейвард)

Перес может перейти в «Альпин».

Известный британский журналист Джо Сейвард рассказал, что в составе пилотов «Альпин» в следующем году могут произойти перестановки.

Журналист отметил, что если Франко Колапинто не оправдает надежд, его место в будущем может занять Серхио Перес.

«В «Альпин» продолжаются поиски руководителя команды. Лука де Мео (президент «Рено») по-прежнему верит, что Флавио Бриаторе – это решение его проблем, хотя не все так считают.

Пока решение заменить Джека Дуэна на Франко Колапинто выглядит не слишком эффективным. Посмотрим, как Франко проявит себя в оставшихся гонках. Дуэн по-прежнему в команде, хотя какой-то активной роли в «Альпин», судя по всему, у него сейчас нет.

Тем временем, в паддоке ходят слухи, что на помощь Пьеру Гасли в «Альпин» может быть вызван Серхио Перес. Говорят, что Перес очень хочет вернуться в «Формулу-1». За мексиканцем всюду следуют повозки, груженые деньгами, и у него есть опыт в «Ф-1». Так что его кандидатура и правда может заинтересовать Бриаторе. Особенно если, как утверждают несколько французских изданий, Бриаторе получает процент от всех сделок «Альпин». Лично я не знаю, так ли это на самом деле, поскольку сейчас несколько весьма надежных источников сообщают противоречивую информацию по данному вопросу. Но я уверен, что Флавио зарабатывает много – тем или иным способом. Надеюсь, в «Рено» действительно верят в то, что оно того стоит.

Год назад, когда Бриаторе присоединился к «Альпин», команда занимала восьмое место в Кубке конструкторов. Сейчас, по итогам Гран-при Испании, «Альпин» опустилась на десятое место, и это несмотря на то, что Пьер Гасли закончил гонку восьмым. Возможно, «Альпин» не заслуживает быть настолько низко, но в «Формуле-1» все всегда решало то, сколько вы заработали очков.

Посмотрим, подтвердятся ли все эти слухи, но возможно, что некоторые люди тем самым просто пытаются нанести удар по команде «Кадиллак», которая, похоже, решительно настроена заполучить Переса в 2026 году», – рассказал Сейвард.

Летний рейтинг силы команд «Ф-1»: «Феррари» вторая в чемпионате, но под ударом середняков на треке

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: блог Джо Сейварда
Джо Сейвард
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