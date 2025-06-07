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Перес и Боттас – фавориты на места в «Кадиллаке», Чжоу, Шумахер и Другович – в списке, шансы на приглашение американского пилота снизились (Лоренс Барретто)

Стали известны ключевые претенденты на кокпиты в «Кадиллаке».

Журналист официального сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто поделился информацией о выборе гонщиков для 11-й команды чемпионата – «Кадиллака», который начнет выступать в 2026 году.

Барретто отмечает, что как минимум одно место, если не оба, займут опытные спортсмены.

Главным кандидатом считается экс-пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Мексиканец обращался к нескольким командам, в том числе «Кадиллаку» и «Альпин».

Резервный гонщик «Мерседеса» Валттери Боттаса также является ключевым претендентом. Как и Перес, финн изучает варианты в «Альпин» и других коллективах. Валттери тоже способен привести с собой спонсоров, пусть и не таких крупных, как Серхио, а также значимую фанбазу.

Источники сообщают, что шансы на приглашение американского пилота в 2026 году снизились. Ранее считалось, что на место претендует Колтон Херта из «Индикара».

В список «Кадиллака» также входят бывшие пилоты «Ф-1» Чжоу Гуаньюй, Мик Шумахер и резервный гонщик «Астон Мартин» Фелипе Другович.

Барретто ожидает, что переговоры ускорятся в ближайшие недели. Если команда определится хотя бы с одним пилотом до конца лета, это поможет с развитием машины.

«Кадиллак» и Tommy Hilfiger подписали многолетний контракт. Бренд вернется в «Ф-1» после ухода от «Мерседеса» в 2024-м

Валттери Боттас о шансах попасть в «Кадиллак»: «Думаю, у меня неплохие позиции»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Фелипе Другович
Лоренс Барретто
logoВалттери Боттас
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Колтон Херта
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