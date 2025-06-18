Трасса «Кьялами» получила 1-ю категорию ФИА и теперь официально может принять Гран-при «Формулы-1»

Трасса в ЮАР получила высшую категорию и может проводить Гран-при.

Инспекция ФИА проверила трассу «Кьялами» в ЮАР и официально присвоила автодрому 1-ю и наивысшую категорию. 1-я категория позволяет принимать у себя любые соревнования под эгидой ФИА, в том числе Гран-при «Формулы-1».

В рамках получения высшей категории владельцам трассы также дали три года на проведение всех запланированных работ по модернизации автодрома.

Отмечается, что все изменения коснутся постройки более современной инфраструктуры и работ по модернизации трассы с точки зрения соответствия ее современным стандартам безопасности. При этом никакие изменения в конфигурацию трассы «Кьялами», где длина круга составляет 4,5 км, вноситься не будут.

Гран-при Южной Африки проводился на трассе «Кьялами » с 1967 по 1993 год.

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