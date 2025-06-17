«Феррари» №50 дисквалифицирована из «24 часов Ле-Мана» из-за технического нарушения и потеряла 4-е место

Один из гиперкаров «Феррари» исключен из протокола гонки в Ле-Мане.

Экипаж «Феррари» №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) дисквалифицирован из «24 часов Ле-Мана».

Гиперкар занял четвертое место, проиграв почти 30 секунд клиентской «Феррари» №83.

После финиша выяснилось, что в конструкции крепления заднего антикрыла не хватало четырех болтов. Кроме того, заднее антикрыло на проверке после гонки изгибалось больше, чем разрешено регламентом.

Таким образом, «Кадиллак» №12 (Алекс Линн , Норман Нато, Уилл Стивенс ) стал четвертым, все последующие участники отыграли по одной позиции.

«Феррари» №50 начала с победы сезон чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC ), но дисквалификация в Ле-Мане стала серьезным ударом в борьбе за титул. «Феррари» №51 возглавляет турнирную таблицу со 105 очками, экипаж №83 набрал 89, №50 – лишь 57.

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