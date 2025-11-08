Кими Антонелли: «Раздражает, что я снова позади Норриса»
Антонелли пошутил о соседстве с Норрисом в Бразилии.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал вторую позицию в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.
Итальянец уступил только сопернику из «Макларена» Ландо Норрису. Ранее в том же порядке гонщики завершили квалификацию к спринту и спринт.
«Немного раздражает, что я снова позади него. В спринте мы тоже были очень близки.
Сессия получилась очень трудной из-за ветра, сложно было собрать круг. Но все равно получилось проехать хорошо, и я доволен.
Завтра я стартую вторым, и, конечно, [«Макларен»] будет очень быстрым. Важно хорошо стартовать и постараться показать хороший темп», – заявил новичок «Формулы-1».
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Пиастри – 4-й, Ферстаппен – 16-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости