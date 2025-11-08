Шарль Леклер: «Доволен третьим местом, ведь уик-энд складывается для «Феррари» тяжело»
Леклер доволен результатом квалификации.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу, отметив, что остался удовлетворен третьей позицией на старте предстоящей гонки.
«Я очень хорошо проехал свои круги и во втором, и в третьем сегменте квалификации. И с учетом невероятной плотности результатов мы прошли путь от катастрофы до очень хорошего уик-энда, где все решали сотые доли секунды.
Я рад тому, что сумел все сделать правильно во втором и третьем сегменте квалификации, что имело для нас ключевое значение – ведь борьба велась на пределе возможностей. И я с», – рассказал Леклер.
Массовые крэши в «Ф-1»: в стену улетели экс-лидер сезона и еще трое
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости