Шарль Леклер: «Доволен третьим местом, ведь уик-энд складывается для «Феррари» тяжело»

Леклер доволен результатом квалификации.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу, отметив, что остался удовлетворен третьей позицией на старте предстоящей гонки.

«Я очень хорошо проехал свои круги и во втором, и в третьем сегменте квалификации. И с учетом невероятной плотности результатов мы прошли путь от катастрофы до очень хорошего уик-энда, где все решали сотые доли секунды.

Я рад тому, что сумел все сделать правильно во втором и третьем сегменте квалификации, что имело для нас ключевое значение – ведь борьба велась на пределе возможностей. И я с», – рассказал Леклер.

