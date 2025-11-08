  • Спортс
  • «Феррари» стала чемпионом WEC в зачетах пилотов и конструкторов, «Тойота» выиграла заезд впервые в 2025-м, Баттон – 16-й в последней гонке в карьере
«Феррари» стала чемпионом WEC в зачетах пилотов и конструкторов, «Тойота» выиграла заезд впервые в 2025-м, Баттон – 16-й в последней гонке в карьере

«Феррари» триумфально завершила сезон-2025 WEC.

«Тойота» №7 (Камуи Кобаяси, Майк Конвей, Ник де Врис) выиграла заключительную гонку 2025 года чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) – «8 часов Бахрейна».

Японская марка одержала свою первую победу в сезоне и сделала дубль – второе место занял экипаж №8 (Себастьян Буэми, Брендон Хартли, Ре Хиракава).

Третье и четвертое места остались за «Феррари» №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен) и №51 (Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци).

Экипаж №51 завоевал титул в зачете пилотов. Также «Феррари» стала чемпионом среди конструкторов.

Дженсон Баттон завершил профессиональную карьеру. Чемпион «Формулы-1» 2009 года столкнулся с «Феррари» класса GT3 и вместе с напарниками Эрлом Бамбером и Себастьяном Бурдэ стал 16-м за рулем «Кадиллака» №38.

Баттон вернулся к первому дизайну шлема перед последней гонкой в карьере: «Папа говорил, что желтые «рога» на черном должны пугать других детей»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
