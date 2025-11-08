Антонелли стартует с 1-го ряда в 19 лет и 2 месяца– это 3-й показатель в истории, рекордсмен – Стролл
Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал второе время в субботу и начнет Гран-при Сан-Паулу с первого ряда вместе с соперником из «Макларена» Ландо Норрисом.
Итальянец показал свой лучший квалификационный результат в возрасте 19 лет, 2 месяцев и 15 дней и стал третьим в списке самых молодых пилотов в истории, завоевавших право стартовать с первого ряда.
Рекордсменом по данному показателю является Ланс Стролл, ныне выступающий за «Астон Мартин». Канадец установил достижение в составе «Уильямса» на Гран-при Италии в возрасте 18 лет, 10 месяцев, 5 дней. Второе место – у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена (18 лет, 10 месяцев и 29 дней).
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Пиастри – 4-й, Ферстаппен – 16-й