Ландо Норрис: «Я сделал все необходимое, когда это было нужно»
Пиастри оценил свое выступление в квалификации.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу, отметив, что остался доволен завоеванием поула.
«Опять же, это было очень непросто из-за условий на трассе. Покрытие было очень скользким, состояние трека нестабильным, но это было здорово. Всегда приятно тут гоняться, мне все понравилось.
Я находился под определенным давлением, потому что на первом круге у меня возник неприятный момент, и я заблокировал колеса. Так что да, я был напряжен сильнее, чем хотелось бы, но я сохранял спокойствие и сделал все необходимое, когда это было нужно», – рассказал Норрис.
Массовые крэши в «Ф-1»: в стену улетели экс-лидер сезона и еще трое
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости