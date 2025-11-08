11

Ландо Норрис: «Я сделал все необходимое, когда это было нужно»

Пиастри оценил свое выступление в квалификации.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу, отметив, что остался доволен завоеванием поула.

«Опять же, это было очень непросто из-за условий на трассе. Покрытие было очень скользким, состояние трека нестабильным, но это было здорово. Всегда приятно тут гоняться, мне все понравилось.

Я находился под определенным давлением, потому что на первом круге у меня возник неприятный момент, и я заблокировал колеса. Так что да, я был напряжен сильнее, чем хотелось бы, но я сохранял спокойствие и сделал все необходимое, когда это было нужно», – рассказал Норрис.

Массовые крэши в «Ф-1»: в стену улетели экс-лидер сезона и еще трое

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
