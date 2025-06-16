Джордж Расселл: «Придется выпустить календарь в стиле ню, если не будет контракта на сезон-2026»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл упомянул календарь резервного гонщика команды Валттери Боттаса в стиле ню, отвечая на вопрос о том, отпразднует ли он победу на Гран-при Канады заплывом в озере.
«Безусловно. У нас есть этот безумный немец, который живет в Лос-Анджелесе и присоединился к нам в этот уик-энд (фотограф Пауль Рипке – Спортс’’). Он друг Валттери и, пожалуй, источник вдохновения для календарей Валттери в стиле ню и всего такого.
Он сейчас здесь, с нами, и он предложил мне прыгнуть в озеро, если я выиграю. Спасибо, что напомнили», – произнес британец.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что Расселлу стоит сделать такой календарь самому.
«Что ж, я раздумываю над календарем. Знаете, если у меня не будет контракта на следующий год, придется выпустить календарь, чтобы был доход. Так что это возможно.
Там все прилично? Кто-то может мне сказать? Он качает головой. Прилично или нет? О, боже», – отреагировал Джордж.
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